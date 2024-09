Conte, il capofamiglia

Ci vuole tanta energia per essere Antonio Conte. Serve energia per assumersi la responsabilità totale della squadra. Serve per avere sotto controllo tutto e tutti, dal centravanti al cuoco, al magazziniere, agli angoli più remoti del centro sportivo. Serve per tenere sempre alta la concentrazione e non farsi scavalcare nella gestione di uomini e situazioni. Qualche tempo fa Fabio Paratici - tre anni insieme alla Juve e due al Tottenham - mi disse una cosa che non ho dimenticato: «Con Antonio il direttore sportivo fa solo il direttore sportivo, si risparmia, non ha bisogno di sostituirsi occasionalmente all’allenatore nel rapporto con i giocatori, quando qualcosa non gira. La squadra è un tema di sua esclusiva pertinenza, lui è il capofamiglia riconosciuto dalla truppa». E allora lo immagino mentre chiede ai suoi cos’abbiano mangiato a colazione e a pranzo, di rientrare presto a casa, di fare sesso con moderazione.