Olivera svela il segreto del Napoli di Conte: e sullo scudetto...

Napoli, Olivera: "Era importante vincere per lavorare al meglio"

Ai microfoni di Radio CRC, radio partner del Napoli di De Laurentiis, Mathias Olivera ha commentato il successo maturato nella serata di ieri allo "Stadio Maradona", dove l'undici di Conte ha centrato il contro-sorpasso sulla Juve e si è preso la testa della classifica: “Abbiamo fatto una grande partita, - ha sottolineato l'esterno mancino della formazione partenopea - ma soprattutto è importante vincere e vedremo alla fine dove arriveremo. Vincere per avere una settimana al vertice e per lavorare al meglio e pensare al Como. Solidità difensiva? La parte offensiva è importante, ma stiamo lavorando benissimo nella fase difensiva, dobbiamo continuare così per arrivare lì avanti alla fine della stagione. Il mio ruolo? Quello che conta è che dobbiamo accompagnare tanto Kvara e dargli l'appoggio giusto come siamo riusciti a fare contro il Monza", ha precisato Olivera.

L'uruguaiano ha poi voltato pagina, rivolgendo lo sguardo al match con il Como di Cesc Fabregas, in programma venerdì alle ore 18.30: "Il Como sta giocando benissimo e dobbiamo preparare molto bene questa partita per vincerla. Fabregas? Sta facendo un grande lavoro".