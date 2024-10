Compleanno Maradona, l'omaggio social del Napoli è da brividi: "Infinito"

NAPOLI - Il 30 ottobre è un giorno speciale per tutto il mondo del calcio ma soprattutto per l'Argentina e per la città di Napoli. Oggi, nel 1960, nasceva Diego Armando Maradona che avrebbe compiuto 64 anni. L'ex capitano dell'Albiceleste e degli Azzurri se n'è andato il 25 novembre del 2020, lasciando un vuoto incolmabile. Il club azzurro ha così voluto rendere omaggio al 'Pibe de Oro' facendogli gli auguri con un video social, una sorta di fumetto animato, che ripercorre le tappe più significative della storia di Diego all'ombra del Vesuvio: dalla storica presentazione al 'vecchio' San Paolo del 5 luglio 1984 alla pennellata su punizione contro la Juve del 5 novembre 1985, sotto un incessante diluvio. Dall'indimenticabile scudetto del 1987 al mitico palleggio, nel riscaldamento pre Bayern-Napoli, sulle note di 'Live is Life' degli Opus all'Olympiastadion di Monaco di Baviera nell'aprile 1989. Poi ancora il trionfo in Coppa Uefa, le esultanze in maglia Napoli e l'ultima immagine, la più suggestiva, quella con il 10 sulle spalle e un messaggio: "Happy Birthday, Diego", accompagnato dal simbolo dell'infinito.