Conte, furia in diretta tv: "Il Var interviene quando gli conviene, è inaccettabile!"

Conte furioso dopo Inter-Napoli: "Var? Inizio a non sentirmi più sicuro"

"Il Var deve intervenire se c'è un errore, punto e basta", così Antonio Conte ai microfoni di DAZN dopo Inter-Napoli. "Che significa che non deve intervenire? Il Var deve intervenire e l'arbitro deve andarlo a vedere se non c'è un fallo. Non lo capisco. Questa è una cosa che fa veramente incazzare, ma non penso solo me, tutti gli allenatori! Il signor Marelli può dire quello che vuole, ma a logica il VAR deve correggere degli errori o segnalare situazioni non viste dall'arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita! Se l'errore c'è il VAR interviene, punto e basta, ma l'arbitro deve andare a vedere cosa succede! Altrimenti si creano dei retropensieri. E lo dico sia per noi sia per gli altri. Se c'è un errore, il VAR corregge punto e basta. Così fai fare anche una figura di cacca in meno all'arbitro...". In chiusura di intervista, Conte si è anche scusato per lo sfogo: "Scusate, ma stasera il Var mi ha fatto veramente arrabbiare ed era tempo che volevo dire questa cosa".