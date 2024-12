Napoli, Anguissa si allena a parte prima del Genoa: il motivo

NAPOLI - Già alle prese con l'infortunio del difensore Alessandro Buongiorno (c'è in pole Juan Jesus per sostituirlo nei prossimi match), a tre giorni dalla trasferta di campionato a Marassi contro il Genoa c'è ora André-Frank Anguissa a tenere con il fiato sospeso il Napoli di Antonio Conte, secondo in classifica dietro all'Atalanta .

Anguissa, lavoro personalizzato

Il 29enne centrocampista camerunense, che nell'ultima partita vinta per 3-1 sul campo dell'Udinese ha trovato la via della rete dedicando poi il suo gol a un piccolo tifoso azzurro, oggi non si è allenato con i compagni ma si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato in palestra. A frenarlo un leggero stato influenzale che lo staff del Napoli monitorerà nelle prossime ore.