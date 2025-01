Il Napoli tenta di soffiare Fazzini alla Lazio: tutti i dettagli

NAPOLI - Il Napoli s’inserisce per Jacopo Fazzini . Il ds Manna ha cominciato a muoversi per il centrocampista dell’ Empoli , già oggetto di una trattativa piuttosto avanzata tra Corsi e Lotito nell’ultimo periodo, firmando un sondaggio orientato anche dalle difficoltà che la Lazio sta incontrando nella chiusura di un’operazione condizionata dai limiti imposti dall’indice di liquidità. Il club di De Laurentiis non ha di questi problemi e tra l’altro i ventun’anni di Fazzini permetterebbero anche di superare l’ostacolo di scavare un posto nella lista. Quello sì, vincolante anche per gli azzurri. Manna resta attento alla situazione di Cesare Casadei , altro ventunenne in uscita dal Chelsea e altro nome finito in orbita Lazio. Ma non solo: sul talento dell’Under c’è forte il Torino. Presente e futuro: per completare il capitolo di gennaio c’è da registrare l’ormai prossimo passaggio di Folorunsho alla Fiorentina , in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni; mentre in vista della prossima stagione è tornato d’attualità il nome di Gabri Veiga , 22 anni, spagnolo che nell’estate 2023 rifiutò il trasferimento al Napoli optando per la Saudi League, ingolosito dalla ricchissima offerta dell’Al-Ahli. Per la verità Manna ha testato anche le possibilità di prenderlo subito, considerando che il giocatore qualche settimana fa pareva convinto di lasciare l’Arabia, ma per il momento sembra più accreditata la pista del futuro. La certezza è che Gabri ha ricevuto un altro tipo di sì, nel corso delle feste natalizie: ha chiesto la mano alla sua storica fidanzata Carla, inginocchiandosi sul prato del Balaidos, il suo vecchio stadio con il Celta, e lei ha accettato. Assist e gol: complimenti.

Napoli, pressing su Fazzini

Il presente, dicevamo, racconta dell’inserimento su Fazzini. La Lazio è in pressing sull’Empoli, prova ad abbassare la richiesta di partenza di 14-15 milioni e di strappare un prestito biennale con obbligo di riscatto a 10-11. Meglio se gratuito, dicevamo, per superare i vincoli dell’indice di liquidità. Il Napoli aspetta, lavora sotto traccia, e nel frattempo valuta soluzioni utili soprattutto per sbloccare l’uscita di Folorunsho, ormai promesso sposo della Fiorentina, in virtù della richiesta di Conte di continuare ad avere una rosa numericamente identica. Altra operazione in via di definizione è la cessione di Zerbin al Venezia in prestito con diritto di riscatto che in caso di salvezza diventa obbligo (3-4 milioni di euro).

Napoli, niente indennizzo per Danilo

A proposito della Viola: in ballo c’è anche lo scambio tra terzini di fascia sinistra, Biraghi-Spinazzola. I due club ne hanno parlato di recente, nel corso di un incontro in cui è stata affrontata la cessione di Folorunsho, ma anche in questo caso la storia dovrebbe sbloccarsi tra un po’. La priorità, comunque, è legata a Danilo: il capitano della Juventus non è stato convocato da Motta per la Supercoppa a Riyad ed è finito fuori rosa. Ieri il dt Giuntoli ha confermato dall’Arabia il suo status di cedibile, specificando che stanno studiando per trovare una soluzione che vada bene sia al club sia al giocatore, e il Napoli è in attesa: è forte della voglia del difensore di trasferirsi da Conte ma non vuole corrispondere un indennizzo alla Juve per un calciatore di 33 anni in scadenza a giugno e dunque già ora acquisibile a parametro zero. Danilo vorrebbe liberarsi e insieme con i suoi agenti sta cercando la quadra. Tutte le parti in causa sono al lavoro. La alternative, nel caso in cui non si riuscisse a chiudere il cerchio a gennaio, restano Daniele Rugani, altra proprietà Juve ma ora in prestito all’Ajax, dove soltanto nell’ultimo periodo ha trovato continuità; e più indietro lo svincolato Luiz Felipe.