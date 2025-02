Hamsik giocherà la partita d’addio con Lavezzi e Cannavaro: ecco dove e quando

Hamsik annuncia la partita d'addio: dove e quando si giocherà, il programma

Il prossimo 5 luglio, a Bratislava (Slovacchia), Marek Hamsik dirà ufficialmente addio al calcio giocato, con una partita dal forte valore simbolico. A due anni dal ritiro, "Marekiaro" avrà la possibilità di salutare amici ed ex compagni, tra icone del Napoli e della Nazionale slovacca. Per lui, 520 presenze in azzurro, arricchite da un totale di 121 gol. Stagioni straordinarie, accompagnate da talenti e uomini del calibro di Lavezzi e Paolo Cannavaro, che presenzieranno all'evento in programma alle ore 19 del 5 luglio allo stadio "Tehlné Pole" di Bratislava. Biglietti già disponibili, con prezzi che vanno dai 49,00 ai 499,00 euro, complici i servizi messi a disposizione dall'organizzazione.

Qui di seguito il programma completo dell'evento del 5 luglio: