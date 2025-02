"Lasciatemi cantare, sono napoletano vero": Mertens show a Istanbul

Dries Mertens non dimentica Napoli. L'attaccante belga, che dall'estate del 2022 gioca in Turchia nel Galatasaray, ha dedicato una canzone alla città campana e ai suoi tifosi. In un video, pubblicato su Instagram dalla moglie Kat Kerkhofs, Mertens è protagonista di un momento divertente in un ristorante turco. I camerieri e gli altri commensali, hanno iniziato a cantare un famoso brano di Toto Cotugno: "L'Italiano", che ha scatenato l'entusiasmo dei presenti.