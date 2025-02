Napoli, anche Mazzocchi si ferma: l'infortunio e le sue condizioni

Brutte notizie in casa Napoli : si è infortunato Pasquale Mazzocchi . L'esterno sinistro aveva accusato un risentimento muscolare nella seduta d'allenamento di ieri a Castel Volturno e gli esami a cui si è sottoposto nelle ore successive hanno evidenziato una lesione distrattativa del muscolo soleo della gamba destra. L'infortunio dell'esterno sinistro degli azzurri si aggiunge a quello di Neres , messo ko a inizio febbraio sempre da una lesione distrattiva ma al semimembranoso della coscia sinistra.

Napoli, infortunio per Mazzocchi: il bollettino

Questo il bollettino medico del Napoli sull'infortunio di Mazzocchi: "Nel corso dell'allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l'iter riabilitativo". L'ex Salernitana aveva giocato le scorse due partite di campionato contro Udinese e Lazio da titolare, vista l'emergenza sulla sinistra. Conte però per la prossima sfida in trasferta contro il Como aspetta i rientri sulla fascia sinistra di Spinazzola e Olivera, con l'ex Roma favorito per una maglia da titolare.