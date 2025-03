Napoli, Neres non convocato: salta il Venezia

NAPOLI - Alla fine ha vinto la linea della prudenza. David Neres non convocato dal Napoli per il match contro il Venezia di domenica (ore 12:30). Il brasiliano è sulla via del recupero e lo staff medico ha consigliato di sfruttare la sosta per riaverlo al massimo della forma. Conte non lo ha chiamato.

Neres fuori, quando rientra

Il brasiliano ha saltato le ultime quattro partite e si accinge a saltare anche la quinta. Ultima apparizione il 9 febbraio contro l’Udinese quando si procurò una lesione distrattiva del semimebranoso della coscia sinistra. Infortunio che predica prudenza, quella che ha scelto lo staff medico azzurro che ha deciso di non farlo partire per Venezia. Tornerà direttamente dopo la sosta, pronto per la sfida contro il Milan al Maradona. Quest’anno per lui 24 presenze totali, 3 gol e 8 assist. Quando c’è in campo il Napoli gira forte. Velocità e dribbling, così è diventato importante per Conte. Che è pronto a correre ai ripari ancora una volta per sostituirlo al meglio.