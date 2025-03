Antonio Conte è arrivato al Napoli meno di un anno fa ma ci ha messo poco ad ambientarsi. Il tecnico azzurro si è subito calato nella nuova realtà ed è riuscito a risollevare in fretta la squadra dopo la stagione da incubo dell'anno scorso, conclusa al decimo posto. Ora il Napoli è secondo e l'Inter dista solo tre punti: il sogno scudetto resta alla portata, e un piccolo aiuto "dall'alto" non guasterebbe. Forse è anche per questo motivo che Conte ha approfittato della sosta per le nazionali per andare a vedere uno dei luoghi più sacri della città.