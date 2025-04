Sudakov apre: “Conte e il Napoli sono il top”

NAPOLI - Un’altra dichiarazione rafforza la trattativa sull’asse Napoli-Shakhtar in vista dell’estate. Stavolta a parlare è il diretto interessato, Giorgi Sudakov, 22 anni, centrocampista offensivo che brilla anche nella sua nazionale, l’Ucraina, e che il Napoli segue già da tempo. Da oltre un anno. «Ho sentito dell’interesse del Napoli e, a dire il vero, mi ha fatto piacere» ha ammesso il giocatore a Tmw. «Con Conte non c’è stato alcun contatto personale, lavorare con uno come lui sarebbe una grande opportunità. Il Napoli sarebbe un sogno per qualsiasi giocatore. Sono cresciuto guardando la Serie A: giocare in quegli stadi, davanti a quei tifosi, è qualcosa di speciale. Non l’ho mai nascosto, voglio mettermi alla prova in un campionato di vertice, contro i migliori».