Buongiorno ancora ko, costretto a uscire in Napoli-Torino: cosa è successo

NAPOLI - C'è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Alessandro Buongiorno . Il difensore centrale, grande ex di serata nella sfida del ' Maradona ' tra gli azzurri e il Torino , si è accasciato al suolo dopo un allungo e ha immediatamente chiesto il cambio, sostituito al 64' da Rafa Marin . Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore con gli esami strumentali.

Napoli, Buongiorno ancora ko. Fuori anche Anguissa

L'ex capitano granata classe 1999, appena rientrato da una tendinopatia all'adduttore, ha accusato infatti un risentimento muscolare alla coscia destra. Nonostante il problema fisico, il giocatore ha festeggiato la vittoria in campo con i compagni dopo il fischio finale. Una defezione importante per il Napoli che si somma a quella di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha infatti rimediato una botta al bacino, chiedendo il cambio al 58'. Antonio Conte lo ha sostituito con Billing ma, per l'ex Fulham, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.