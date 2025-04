McFratm: il tatuaggio del tifoso del Napoli per McTominay è virale

Scott McTominay è l'idolo indiscusso di Napoli in quest momento: cinque gol consecutivi nelle ultime tre partite contro Empoli, Monza e Torino che hanno sancito prima l'aggancio all' Inter e poi il sorpasso . Se la squadra di Conte è a +3 dai nerazzurri secondi, una bella fetta di merita va al centrocampista scozzese, arrivato a quota 11 gol e quattro assist alla sua prima stagione in Serie A. Si sta sempre più integrando con la città e le persone e il suo nuovo soprannome ne è la conferma, McFratm . Tutto nasce dal suo compagno di squadra Pasquale Mazzocchi e ora è diventato anche un tatuaggio .

McFratm diventa un tatuaggio: la dedica a McTominay

Uno studio di tatuaggi di Napoli ha pubblicato un video su TikTok dove si vede il loro ultimo lavoro fatto a un tifoso napoletano: il numero 8 come sulla maglia del Napoli e sopra il nome McFratm. I social sono impazziti e il video in poche ore ha fatto il giro del web diventando virale. Era partito tutto dalla sua intervista post partita ai microfoni di Dazn dopo la scorsa vittoria casalinga contro il Torino dove il giocatore dice "Il mio soprannome preferito? Pasquale Mazzocchi direbbe 'McFratm' (ride,ndr)". Ormai è il simbolo della cavalcata del Napoli in questa stagione che rimarrà magnifica, a prescindere da come andrà a finire.