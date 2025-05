"Chiusi per la gloria", la scelta di una delle pizzerie più importanti di Napoli per lo scudetto

Chiudere l'attività commerciale nella notte scudetto per consentire ai dipendenti di godersi Napoli-Cagliari con i propri affetti più cari. È quanto annunciato dalla pizzeria Salvo , una delle più apprezzate del capoluogo partenopeo, nella settimana che conduce all'ultima partita del campionato di Serie A. Un gesto non banale, considerando l'incasso previsto per la serata di venerdì.

Napoli, l'iniziativa della pizzeria Salvo per la partita scudetto

"Chiusi per la Glori4!", recita la grafica pubblicata sui social dalla pizzeria Salvo, con il numero quattro che già campeggia in ogni angolo di Napoli. "Per consentire a tutti i nostri ragazzi di condividere con i propri affetti più cari questa partita storica, - si legge - entrambe le pizzerie saranno chiuse venerdì 23 maggio a cena. Perché certe notti… si vivono. Con chi ami, con gli occhi lucidi, con il cuore che batte forte. Un sogno lungo 4 scudetti sta per diventare realtà. E noi vogliamo esserci". Passione, scaramanzia e marketing, con una scelta che accrescerà ulteriormente il valore della brand image della pizzeria Salvo, pur rinunciando ad un incasso stellare.