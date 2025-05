"Napoli, lo vinciamo lo scudetto?"

Martina compirà 18 anni domani e per colpa della Lega calcio, che lei adesso detesta, è stata costretta a rinviare la festa: «I miei amici saranno tutti davanti alla tv o allo stadio, non si sarebbe presentato nessuno».

Chi non sarà al Maradona è certamente Vincenzo, proprietario di un paio di pizzerie in Brianza «e una in Spagna». Il secondo giorno, al ventesimo tentativo e dopo tre ore e mezza di attesa, ha provato ad acquistare online uno dei 2.000 biglietti inizialmente destinati ai tifosi ospiti, ticket messi poi in vendita per assenza dei sardi. Bocciato su tutta la linea.

Ieri sacramentava, non prima di aver spiegato «che per ottenere quel posto pretendevano da me la tessera del tifoso del Cagliari. Che società, ma vi rendete conto?».

Se si cammina per Roma, soprattutto dalle parti della stazione Termini, il mondo di passaggio, non c’è napoletano che non domandi «lo vinciamo lo scudetto?». Quattro parole, non una di più, sempre le stesse, e l’indispensabile punto interrogativo. Il tifoso - pardòn, il “malato” - cerca una semplice e rapida rassicurazione, un sorriso in più, vuole sentirsi rispondere «sì».

Non ci può essere tattica alla vigilia della serata scudetto, né strategia. Non c’è formazione da scoprire e neppure avversario da temere quando a novanta dalla fine si ha un punto in più di chi insegue e il destino nelle proprie mani.

C’è l’attesa, solo quella: è nell’attesa di ogni evento piacevole che si annidano l’entusiasmo, la curiosità e l’eccitazione. Sta lì tutta la magia. Magia che il comico Peppe Iodice ha saputo descrivere napoletanamente in un video: «Vivila, questa passione dell’attesa, cavalcala, è l’unica passione che possiamo condividere tutti. Di solito le passioni sono solo per i ricchi... Ho la passione per la barca, e accattate ’sta barca. Ho la passione per i viaggi, e vacci alle Maldive...».

Le Maldive del napoletano domani sera sono a Fuorigrotta.