Napoli, la città della gioia

Lo invidio. Invidio il napoletano campione d’Italia per la quarta volta. Invidio la sua totale, folle, generosa partecipazione alla festa, e anche certi suoi eccessi, così come ho sempre invidiato la disinvoltura con cui sa superare la disgrazia non solo sportiva.

Il calcio è di nuovo sorriso oggi a Napoli, città della gioia: dimenticate in un venerdì di maggio le sofferenze, ma anche tante piccole delusioni. Il napoletano in questo momento è libero e in strada, fuori dallo stadio, in piazza, anche a Roma e Milano, Bologna e Torino, Londra, Parigi, New York, è nel mondo. È ovunque con la nostalgia e l’allegria di sé stesso.

Conte non lo invidio, lui riesce sempre a non godere pienamente del trionfo, non l’ha mai pari. Ha conquistato la vittoria più complicata della carriera che lo ricolloca tra i primissimi al mondo. Perché è riuscito a isolarsi dal resto del Napoli entrando in conflitto silenzioso con tutti quelli che non lo capivano e non si rendevano conto dell’importanza delle scelte.

Antonio è Antonio: si nutre di queste cose, quando è teso, in pressing sul suo umore e ha individuato il nemico, dà più del massimo.

Nelle ultime settimane, ma potrei dire da gennaio a ieri, ha effettivamente raschiato il fondo del barile riuscendo a migliorare la classifica di 29 punti, quasi uno a partita. Non ricordo altri allenatori che siano stati capaci di produrre una differenza del genere.

Sono inoltre convinto che lui ami Napoli più di quanto Napoli ami lui, sentendolo sfuggente, di passaggio.

Risulta fin troppo semplice raccontare questo scudetto: l’ha suggerito settimanalmente Antonio sottolineando più volte l’aspetto miracolistico del percorso. Qualcuno ha capito, altri hanno pensato che provasse a esaltare il suo lavoro.

Non troppo tempo fa gli scrissi «li stai dopando di te». Rispose «cazzo, è da luglio, amico mio, che li sto “drogando” di me». Senza l’adrenalina, l’inventiva, l’energia, la contagiosa ossessione di quest’uomo lo scudetto non sarebbe arrivato.

Antonio ha esaltato la qualità di McTominay, Lobotka, Buongiorno, Politano e Di Lorenzo; la personalità di Anguissa; l’adesione al progetto e il rispetto dei compiti di Lukaku, Raspadori, Rrahmani, Simeone; l’applicazione di Meret, Olivera, Spinazzola, Gilmour, Juan Jesus; gli strappi di Neres e quel poco di Kvara che ha potuto allenare.

Due anni fa il nostro titolo di prima pagina era “Inchinatevi”, oggi è “’Na Cosa Grande”. Perché due scudetti su tre a oltre 700 chilometri dall’asse Milano-Torino sono ’na cosa grande. Enorme.