Conte e il Napoli, la magnifica ossessione

Lo scudetto che Antonio Conte ha vinto a Napoli ricorda, per certi versi, quello che aveva conquistato per la prima volta sulla panchina della Juventus, stagione 2011-12. Prima somiglianza: la sorpresa. Né quella Juve, né questo Napoli erano le prime candidate al successo finale. La Juventus di Conte aveva una difesa fortissima (appena 20 gol subiti, tredici in meno del Milan che arrivò alle spalle dei bianconeri) con Buffon,