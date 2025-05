"Ho visto Maradona": una statua di oltre 6 metri per il Pibe de Oro

Non solo una statua, ma un simbolo di appartenenza, passione e memoria collettiva. Questo vuole essere la scultura dedicata a Diego Armando Maradona, la più alta con i suoi 6,20 metri, realizzata da Salvador Gaudenti e inaugurata nel largo dedicato al Pibe de Oro, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. "D10S" è il titolo dell'opera pop, realizzata dall'artista italo-argentino, come il cuore di Diego: metà batte per Buenos Aires, metà per Napoli.