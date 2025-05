Napoli, De Bruyne in chiusura. E la lista degli acquisti di big si allunga

Il primo regalo che il Napoli campione d’Italia è pronto infiocchettare ha lo spessore mondiale di un fuoriclasse senza tempo. Kevin De Bruyne, 34 anni il 28 giugno, non è mai stato così vicino: la trattativa che il ds Manna s’è inventato nell’ombra in stile McT, bruciando la concorrenza e riempiendo d’attenzione un calciatore ancora ambito in Premier, potrebbe arrivare al brindisi la prossima settimana. A futuro di Conte definito: è questo il nodo fondamentale da sciogliere prima di togliere le catene a un mercato pieno di affari aperti e storie in sospeso.

De Bruyne e il Napoli: casa già scelta

KDB, però, è un po’ un mondo a parte: uno come lui è un’occasione, è una chance vera di aumentare a dismisura il tasso tecnico, la personalità e la qualità del calcio alle porte della Champions e di una stagione in cui il Napoli ha voglia di difendere lo scudetto in maniera completamente diversa rispetto al 2023-2024. De Bruyne, tra l’altro, per il momento ha interrotto ogni contatto con altri corteggiatori: è concentrato a dialogare con il club di De Laurentiis. Lo ha scelto, lo ha messo davanti a tutti - dal Liverpool all’OM, passando per Juve e Chicago - perché per primo lo ha fatto sentire di nuovo importante, nonostante l’amara decisione condivisa con il City di chiudere il rapporto alla scadenza del contratto, da parametro zero, dopo dieci anni leggendari scolpiti nella statua che sorgerà davanti a Etihad. Kevin e madame Michele, la sua signora, hanno anche risolto il fondamentale aspetto di una casa ritenuta soddisfacente per le esigenze dell’ampio entourage familiare e la privacy: è stata individuata in zona Posillipo, guarda il mare e ne sente l’odore, e i De Bruyne potrebbero addirittura acquistarla. Con il Napoli, invece, si discute della durata del contratto: biennale più opzione o triennale. Con ingaggio top e bonus alla firma. L’ultimo step.

Gli altri nomi del mercato del Napoli

Manna, nel frattempo, è alle prese con un altro svincolato di lusso: David, 24 anni, centravanti canadese del Lilla nato a Brooklyn, New York. Un vero fulmine sul quale è al lavoro anche la Juve: la sfida è più complessa. Il ds, però, ha in pugno Zhegrova, 26 anni, esterno kosovaro con passaporto tedesco di stanza al Lilla come David, in scadenza nel 2026: il suo è un arrivo legato alle esigenze dell’allenatore. Manna ha messo nel mirino anche Kang-in Lee, 24 anni, trequartista coreano del Psg: la valutazione è alta, ma lui ha voglia di cambiare aria. Da capire Anguissa: ha una proposta importante in Arabia. Fronte Meret: rinnovo riaperto.