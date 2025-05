Un appuntamento da non perdere in edicola. L’edizione Campania di oggi del Corriere dello Sport ospita in esclusiva mille preziosissime righe di Mimmo Carratelli. È il racconto del quarto scudetto attraverso il talento di questo fenomeno 91enne, per la qualità e la generosità della scrittura il Camilleri di Napoli. Un autentico artista del giornalismo sportivo e non solo.

I lettori che non abitano in Campania possono richiedere l'edizione scrivendo a: serred@corsport.it.