Festa scudetto Napoli: gli orari e il percorso della parata. E spunta una scritta sui bus scoperti...

Una città in festa, un popolo in delirio. Oggi, lunedì 26 maggio, il Napoli celebra il suo quarto scudetto con una grande parata sul lungomare partenopeo. L'appuntamento è fissato per le ore 15, quando i calciatori azzurri approderanno al Molo Luise di Mergellina arrivando via mare, a bordo di un aliscafo Snav , compagnia del Gruppo MSC e sponsor ufficiale del club. Da lì, saliranno su due bus scoperti (già avvistati in città con le scritte " Scudetto AG4IN " sia lateralmente che sulla parte posteriore) per dare inizio a una sfilata che si preannuncia memorabile. Insieme ai protagonisti della stagione tricolore, ci saranno l'allenatore Antonio Conte , il presidente Aurelio De Laurentis e il conduttore televisivo Stefano De Martino , scelto dal club per animare la festa.

Il percorso della sfilata: da Mergellina a Piazza Vittoria

La parata si snoderà lungo un tragitto di circa 2,5 chilometri, da Molo Luise fino a Piazza Vittoria, passando per via Caracciolo, sul lato della pista ciclabile. I due bus a due piani, con il piano superiore scoperto, viaggeranno all'interno di un corridoio protetto da alte transenne anti-scavalco, per garantire la sicurezza di squadra e spettatori. Lungo il percorso è prevista la presenza di circa 90mila persone, ma sul lungomare si stima un'affluenza complessiva di oltre 200mila tifosi. Per chi non riuscirà ad avvicinarsi, saranno disponibili quattro maxi-schermi in punti strategici: Piazza Sannazaro, via Partenope (altezza ex sede Universitaria Partenope), Largo Sermoneta, Piazza San Pasquale.

Accessi e sicurezza

L'intera area sarà pedonale e off-limits per le auto, con chiusure previste da Piazza Municipio a via Posillipo, inclusa la Riviera di Chiaia. L'accesso sarà possibile solo a piedi attraverso quattro varchi controllati da oltre mille tra steward e forze dell'ordine, dotati di sistemi conta persone: Piazza Vittoria, Via Riviera di Chiaia, Via Giordano Bruno, Piazza Sannazzaro. Saranno installati 300 bagni chimici divisi tra uomini e donne, oltre 20 bagni dedicati alle persone con disabilità. Una celebrazione imponente, degna del quarto tricolore azzurro, che trasformerà ancora una volta il lungomare di Napoli in uno spettacolo di pura passione e orgoglio.