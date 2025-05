Il labiale della moglie di Conte scatena i tifosi del Napoli: "Farò di tutto..."

NAPOLI - C’era un bus, coi giocatori. E dietro, un altro: quello delle famiglie. Su quel secondo mezzo, più defilato ma non meno importante, viaggiavano Jacqueline Baudit, moglie del presidente De Laurentiis e vicepresidente del Napoli, ed Elisabetta Muscarello, signora Conte. Anche lei acclamata, riconosciuta, travolta dall’affetto di una tifoseria che ha imparato a volerle bene. A lei e a sua figlia, Vittoria. In certe giornate, tutto può succedere. Anche che, tra un coro e una foto, ti arrivi una richiesta diretta, spontanea, impossibile da ignorare: «Fallo restare». Un tu che sa di appartenenza, di legame, come se ormai Antonio Conte fosse parte della famiglia. Elisabetta ha sorriso, ha alzato lo sguardo, ha filmato con il cellulare la marea azzurra sotto di lei, all’altezza della Colonna spezzata, a Piazza Vittoria. Poi ha risposto, senza esitare: «Farò di tutto». È lì che il Napoli ha fatto inversione, ha rallentato, si è fermato qualche minuto in più. Davanti, il bus con i giocatori, Conte in piedi, volto disteso, a prendersi il tributo. De Laurentiis accanto, in versione direttore d’orchestra, a mimare la bacchetta e dirigere l’entusiasmo della folla. Dietro, più lontane ma non meno centrali, le loro compagne. First ladies di una giornata storica. Testimoni discrete ma partecipi, che sanno quanto il sentimento conti, anche fuori dal campo. E che, con una frase detta quasi in confidenza, lasciano intravedere una speranza: che la storia tra Conte e Napoli – al di là dei mugugni, delle difficoltà e delle trattative – possa avere ancora altre pagine da scrivere.

