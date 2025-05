Oriali, l'impagabile uomo in più dello scudetto Napoli

Impagabile. Così Gabriele Oriali ha definito il popolo napoletano: "Ho vissuto una delle esperienze più belle della mia vita calcistica. I napoletani non hanno prezzo, meritano tutto questo e altro, Che cosa mi ha colpito di più? Essere stato accolto subito con grande affetto: non potevo far altro che ripagare questa passione". Impagabile è anche l'uomo in più del quarto scudetto partenopeo. Ufficialmente, Oriali