A Napoli continua la festa per il quarto tricolore: arriva la "pizza scudetto"

Un impasto azzurro per celebrare un sogno: il Napoli campione

L'impasto spiega Fusco, è realizzato con estratto di spirulina blu, per riprodurre il colore iconico della maglia del Napoli. A completare l'opera tre ingredienti simbolici: basilico fresco, fior di latte di Agerola e pomodorini del Vesuvio, disposti in modo da richiamare il tricolore italiano, a simboleggiare la conquista dello scudetto. "La risposta del pubblico è stata incredibile, in tanti tra i clienti abituali e turisti stanno ordinando questa pizza per festeggiare il Napoli. In particolare, i visitatori stranieri sono affascinati dall'idea di celebrare un evento sportivo attraverso una ricetta così simbolica e locale" ha raccontato il pizzaiolo. L'iniziativa di Fusco unisce creatività, tradizione e passione sportiva, in pieno stile partenopeo. E ad Agerola, ora c'è un motivo in più per fermarsi, poter gustare un pezzo di scudetto.