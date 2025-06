McTominay e Lobotka infortunati, lasciano i ritiri di Scozia e Slovacchia 

Scott McTominay e Stanislav Lobotka hanno lasciato i ritiri delle rispettive nazionali. McT aveva rimediato un colpo a un ginocchio nel corso dell’amichevole di venerdì contro l’Islanda e dunque salterà la sfida di domani contro il Liechtenstein, come riportato dal profilo X della Scozia nella tarda serata di ieri: "Aggiornamento sulla squadra: Scott McTominay e Kieran Tierney si ritirano entrambi dalla nazionale scozzese per infortunio". Stando invece al comunicato della Slovacchia Lobo è tornato a casa per generici problemi di salute, ma va ricordato che s’era presentato al raduno in condizioni precarie, per il problema alla caviglia destra che gli aveva impedito di concludere il campionato in campo con il Napoli. "La nazionale di calcio slovacca non potrà contare sulle prestazione di una coppia di convocati nelle partite di nazionale di giugno. Problemi di salute impediranno al centrocampista Stanislav Lobotka e all'ala Lukas Haraslin di partecipare alle amichevoli contro Grecia e Israele. Entrambi hanno lasciato il ritiro della nazionale martedi. Lobotka ha vinto il suo secondo titolo in carriera con il Napoli, ma è rimasto fuori dai campi per oltre tre settimane a causa di un infortunio alla caviglia", questa la nota della nazionale.