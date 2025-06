Il Napoli prepara già la prossima stagione di Serie A. La squadra di Antonio Conte infatti andrà in ritiro a Castel di Sangro, località montana dell’Abruzzo, per il raduno previsto dal 30 luglio e che durerà due settimane. Durante questo periodo, i campioni d'Italia disputeranno almeno tre partite amichevoli di prestigio per preparare l’esordio in campionato previsto il 23 agosto a Modena contro il Sassuolo. E sembra che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, avrebbe avanzato una proposta ad Aurelio De Laurentiis per un'amichevole di richiamo locale tra il Napoli e il Pescara, appena tornata in Serie B.