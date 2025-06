Pisa, il sogno si chiama Cholito Simeone

Pisa, c’é Dawidowicz per la difesa

Le verità è che, all’ombra della Torre, l’era Gilardino è già iniziata. L’ex tecnico del Genoa si legherà al Pisa per due stagioni (ingaggio di poco inferiore al milione di euro) con prolungamento automatico per un altro anno in caso di salvezza. Con lui dovrebbero esserci anche il suo vice storico Caridi (lo ha accompagnato in quasi tutte le esperienze da allenatore) e Dainelli, collaboratore tecnico al Genoa. L’accordo potrebbe essere ufficializzato nell’arco di un paio di giorni, ma il nuovo allenatore è già al lavoro per costruire il nuovo Pisa: oggi avrà un’altra riunione tecnica per mettere a fuoco gli obiettivi di mercato.

Una delle prime decisioni da prendere riguarda il difensore polacco Paweł Dawidowicz (30 anni): sette campionati da protagonista nel Verona (il primo in B, tutti gli altri in A), ma a fine giugno, ossia fra una manciata di giorni, va in scadenza e ha già salutato gli scaligeri. Non resterà. Il Pisa, che è alla ricerca d’innesti d’esperienza in tutti i reparti, è in pole position e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto biennale. Serve, però, l’ok del nuovo allenatore che, in questo caso, deve arrivare alla svelta. Perché Dawidowicz, dal 1° luglio, sarà libero di accasarsi ovunque e le proposte non mancano. Ma ci sarà da discutere anche degli innesti sulle corsie esterne, entrambe da rafforzare: il Pisa, forte dei buonissimi rapporti con il Napoli, ha messo gli occhi su Zerbin (26), ma in uscita nelle fila degli azzurri c’è anche Mazzocchi (30). Piace pure il neozelandese Cacace (25) dell’Empoli.

Pisa, per l’attacco il sogno é Simeone

Poi ci sono i sogni, da provare comunque a realizzare. Il più suggestivo riguarda il “Cholito” Simeone (30): al Pisa serve un bomber d’esperienza e personalità e l’attaccante del Napoli è un nome che all’ombra della Torre smuove emozioni. Lì 34 anni fa in serie A, ha giocato il babbo Diego Pablo.