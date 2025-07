Napoli, al via la campagna abbonamenti: le date e tutte le info

"T'appartene": con questo slogan il Napoli ha presentato la sua campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Gli azzurri si apprestano a vivere la prossima stagione con lo scudetto sul petto e hanno bisogno dei propri tifosi per non farselo scucire. Nella scorsa annata il Maradona è stato un fattore importantissimo per la vittoria finale e il club vuole confermare e migliorare i numeri dello scorso anno, quando furono venduti 21mila abbonamenti. La campagna per la stagione 2025/2026 inizierà giovedì 10 luglio: i primi giorni gli abbonati dello scorso anno avranno una prelazione e uno sconto per riconfermare l'abbonamento, mentre da lunedì 4 agosto alle 12 partirà la vendita libera, fino a esaurimento posti.