Il ritiro del Napoli accende Castel di Sangro: arriva il "Villaggio del Tifoso”

Realtà virtuale, dinosauri, giochi e sapori: il villaggio è un'esperienza da vivere

Tra un allenamento e l'altro, i tifosi potranno rilassarsi e divertirsi all'interno del Villaggio, dove non mancheranno esperienze immersive legate alla realtà virtuale, spettacoli per tutte le età come lo show di SauroRex e dei suoi amici dinosauri, un'area giochi per bambini con gonfiabili sempre attivi, una zona food pronta a conquistare ogni palato. "È un sogno che si realizza", commenta Dario Battaglia, patron di Momenti Gommosi. "Abbiamo iniziato a preparare questo evento con la speranza di accogliere i tifosi della squadra Campione d'Italia, e così è stato. Ora li aspettiamo per continuare a festeggiare il quarto scudetto e vivere insieme un precampionato da ricordare. Qui troveranno un intrattenimento da Champions e un'area food da visitare con rigore". Ci sarà anche un angolo dedicato alla sostenibilità, con SGA Service, esperti nel settore fotovoltaico, che porteranno in ritiro i primi pannelli solari "azzurri" dedicati ai tifosi del Napoli. Sul fronte gastronomico, il Villaggio del Tifoso si trasforma in una vera e propria fiera dei sapori: dalla ricetta originale del Panuozzo di Gragnano, proposto dall'Associazione Produttori guidata da Ciro Minopoli, alla versione "alla Tommaso" con pancetta, fior di latte, funghi e salsa piccante, fino alle specialità siciliane come cannoli, pasta di mandorla e arancine. Non mancheranno anche proposte internazionali come i tacos messicani e i grandi classici dello street food italiano: caciocavallo impiccato, taralli napoletani, porchetta, hamburger e birra partenopea. Ma non sarà solo un luogo per i tifosi: il Villaggio vuole diventare anche un punto di riferimento per i turisti che scelgono Castel di Sangro come rifugio dal caldo estivo, offrendo un'esperienza completa tra sport, cultura popolare e relax.