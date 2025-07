McTominay spiega il Napoli a Wimbledon: "È incredibile! E con De Bruyne..."

Qualche giorno a Wimbledon, perché no, di nuovo nella "sua" Inghilterra dove ha giocato 22 anni indossando la maglia del Manchester United. Scott McTominay ha riassaporato il gusto di tornare a casa unendo la passione per il tennis alla voglia di respirare nuovamente l'aria del Regno Unito. E così, insieme alla mamma, si è diretto verso i campi in erba di Wimbledon per asistere ai quarti di finale di Sabalenka, vittoriosa contro Siegemund, e Norrie, il beniamino di casa uscito sconfitto dal confronto con Alcaraz. Tra un game e l'altro, però, anche tanto Napoli.

McTominay: "Napoli è incredibile"

Capelli ben pettinati, occhiali da sole, camicia bianca con righe celesti verticali e giacca blu con tanto di pochette, Scott si è presentato in grande stile a Wimbledon. "Tennis con mamma", ha scritto su Instagram. Poi, inevitabile il passaggio davanti alle telecamere, soprattutto quelle della BBC che l'hanno fermato per un'intervista. E a quel punto racchette e palline hanno lasciato spazio al calcio e all'amore per Napoli: "La gente è incredibile, è così appassionata, e ovunque tu vada ci sono persone che dicono 'Forza Napoli' e vogliono parlarti, avere una conversazione con te, e questo ti dà forza ogni volta che scendi in campo. Lì in Italia è diverso, è uno stile di vita completamente diverso: il modo in cui mangi, il modo in cui vivi e tutto il resto. Ti dà più forza mentale", ha spiegato.

McTominay-De Bruyne, coppia da favola: "Lui è fantastico"

Fresco campione d'Italia (il suo primo scudetto vinto in carriera), McTominay si è proiettato già alla prossima stagione e alla coppia da sogno che formerà in mezzo al campo insieme a De Bruyne, anche lui arrivato da Manchester, sponda City: "È un giocatore incredibile e ovviamente porterà tanta qualità al gruppo. Averlo con noi è fantastico. Portare giocatori di quella qualità e di quella natura è molto, molto importante. Vogliamo ripartire, non vogliamo accontentarci di ciò che abbiamo fatto", ha dichiarato, alzando nuovamente l'asticella delle ambizioni.