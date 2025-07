Rafa Marin non dimentica il Napoli: la frase sulla gestione di Conte dopo la firma con il Villarreal

VILLARREAL (SPAGNA) - "Stagione al Napoli? È stato un anno difficile in termini di minutaggio ma mi sento più forte rispetto a due anni fa". Sono le parole di Rafa Marin, presentato in data odierna (lunedì 14 luglio) dal Villarreal come nuovo innesto per il reparto difensivo. Nella conferenza stampa all''Estadio de la Ceramica', il difensore centrale classe 2002 lancia una frecciata neanche troppo velata al suo ex tecnico, Antonio Conte, ammettendo però, nel corso della sua fugace esperienza italiana, di essere "migliorato sotto molti aspetti. Anche mentalmente, perché essendo una stagione con poco minutaggio, bisogna continuare ad allenarsi, e quando mi hanno dato l'opportunità di giocare al Napoli, ho potuto dimostrare di essere al livello giusto". Con la maglia azzurra, Rafa Marin ha infatti collezionato 4 presenze in Serie A alle quali si sommano le due in Coppa Italia.