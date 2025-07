Tommaso Bianchini è il nuovo Direttore Generale dell'Area Business del Napoli: il messaggio di De Laurentiis

Il Napoli ha ufficializzato la promozione di Tommaso Bianchini che andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale dell'area business. Avrà responsabilità diretta nelle aree marketing, commerciale, merchandising e stadium innovation, quest'ultima cruciale in vista della corsa per includere il Maradona nella lista di nomi che ospiteranno le gare italiane di Euro 2032. Laureato in Luiss e Bocconi, Bianchini è all'interno del club azzurro dal 2022, prima come Chief International Development Officer, poi come Chief Revenue Officer. Il suo lavoro nel mondo del calcio è iniziato nel 2013 alla Fiorentina, poi la stagione 2017/2018 al Venezia e il ritorno a Firenze dal 2019 al 2022.