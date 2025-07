De Bruyne a Napoli, dalla gita a Capri all’arrivo a Castel Volturno: il sogno di Conte è realtà

Un giro in barca, un pranzo come si deve, un po' di sole (senza esagerare), qualche scatto in love. Oggi, però, si ricomincia. Da Capri a Castel Volturno. Si aprono le porte dell'avventura napoletana di Kevin De Bruyne . Sarà l'uomo più atteso dai tantissimi tifosi presenti all'esterno del Training Center per la ripresa del lavoro in vista della prossima stagione. Occhi per lui, soprattutto per lui. Il grande colpo a zero della società annunciato ufficialmente un mese fa. Dal City al Napoli, dalla Premier alla Serie A: all'età di 34 anni, Kdb ha voglia di rimettersi in gioco . Lo farà abbracciando per la prima volta Antonio Conte e facendo la conoscenza dei nuovi compagni che saranno felici di averlo con loro in squadra. De Bruyne ritroverà volti noti, come l'avversario di mille derby a Manchester, McTominay , oppure Lukaku , battuto in finale di Champions nel 2023 quando Big Rom vestiva ancora la maglia dell'Inter. Strette di mano, sorrisi e abbracci, poi da domani si tornerà a correre su un campo di calcio: primo allenamento. Da giovedì, tutti in ritiro. Dimaro. Anche in Trentino sono pronti ad accoglierlo. Effetto Kdb: tutti pazzi per lui .

De Bruyne in visita a Capri prima di iniziare

Le sue vacanze si sono concluse ieri con una gita con amici a Capri. Con lui la moglie, Michele Lacroix, con cui a giugno ha festeggiato l'ottavo anniversario di matrimonio. Si sono sposati nel 2017 a Sant’Agnello, penisola sorrentina, primi indizi di futuro con Mertens testimone di nozze. I due, De Bruyne e la moglie, hanno trascorso gran parte delle loro vacanze in Sudafrica, a Mpumalanga. Kdb ha fatto anche tappa a Acornhoek per abbracciare e sostenere i piccoli tifosi del posto. Ha unito relax e sensibilità nell'intervallo di tempo dall'annuncio ufficiale del trasferimento al Napoli all'inizio della nuova stagione. Kdb è arrivato in città domenica. Ha soggiorna to in zona porto. In tanti lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto foto e autografi. Anche ieri mattina, pur provando a camuffarsi con occhiali e cappello, è stato notato da alcuni curiosi a cui ha concesso qualche secondo. Poi, via: direzione Capri. Meta immancabile per tutti quelli che sposano Napoli e le bellezze del golfo.

De Bruyne subito a disposizione di Conte: cresce l'attesa

Oggi l'arrivo a Castel Volturno, un nuovo capitolo della sua lunga e gloriosa carriera. De Bruyne si metterà subito a disposizione di Conte, a Dimaro si comincerà a scoprire l'idea tattica del Napoli con Kdb in campo, un valore aggiunto della mediana e della trequarti, un fuoriclasse assoluto che potrà ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo. Al Manchester ha vinto di tutto. Oltre alla Champions nel 2023, quando fu storico Triplete, in bacheca sei volte la Premier League e, ancora, tra gli altri, la Coppa del Mondo per club e due Fa Cup. Uno specialista del successo arrivato a Napoli per continuare a vincere: lo disse durante la prima intervista social ai canali ufficiali del club. Al City ha collezionato in dieci stagioni 422 presenze, 108 gol e 170 assist. I tifosi hanno salutato in lacrime il loro capitano. Kdb a Napoli vorrà dimostrare di avere ancora tanto da dare al calcio. Per questo ha scelto di restare in Europa. Disputerà la Champions League, dove si sente a casa. E lo farà nello stadio di Maradona, l'idolo di tutti. La sua è stata una decisione ben precisa: ha scelto Napoli, ha voluto il Napoli. Braccia aperte.