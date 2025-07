Da De Bruyne a Lukaku e McTominay: Conte prepara il primo allenamento della nuova stagione del Napoli

Conte sarà domani a Castel Volturno per dirigere il primo allenamento della nuova stagione. Gli altri campioni d’Italia sono attesi per questa mattina. Saranno tanti i tifosi pronti ad aspettarli. All’interno del centro sportivo li accoglieranno tutti i membri dello staff di Conte e l’equipe medica per i test fisici e atletici di rito, prassi doverosa prima di ogni nuovo inizio. Sarà la prima volta inedita per molti, come Lukaku e McTominay, o ancora Neres e Gilmour, ovvero per tutti quelli che lo scorso anno sono arrivati solo a fine mercato, a campionato iniziato. Per Big Rom e gli altri sarà una grande opportunità cominciare subito a correre con la squadra in una stagione che si preannuncia ricca di impegni con il ritorno in Champions.