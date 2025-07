Il Napoli svela le nuove maglie per la stagione 2025/26: tutti i dettagli della prima e seconda divisa da gioco

La SSC Napoli è lieta di presentare le divise home e away 2025/26 , nel solco di un percorso che lega sempre di più l'identità del Club Campione d'Italia alle radici culturali della sua città. Abbiamo scelto di raccontare uno dei momenti più attesi dai tifosi, il lancio delle nuove maglie, reso ancora più speciale dal tricolore conquistato a maggio che ora brilla sul petto, attraverso una nuova declinazione del nostro claim Proud to be Napoli: il teatro .

Il teatro come soggetto delle nuove maglie del Napoli

La tradizione artistica e teatrale partenopea è tra le più prestigiose al mondo. Dalla maschera di Pulcinella a Totò, passando per Eduardo Scarpetta, Raffaele Viviani e i fratelli De Filippo, il teatro napoletano continua ancora oggi a rinnovarsi, ma va ben oltre il palcoscenico. La nostra città viene spesso descritta come “un teatro senza sipario” per la naturale inclinazione alla teatralità del suo popolo: dall’intensità emotiva con cui vive le gioie, alla dissacrante ironia con cui esorcizza i dolori.

Siamo partiti così dal Salone Margherita, nel cuore della Galleria Umberto I, il primo cafè chantant d’Italia, con i versi recitati da Danilo Rovani e girati in piano sequenza. Una coreografia svela le due maglie che ci accompagneranno in questa stagione, mentre un messaggio From Napoli to the World in lingua napoletana ricorda che “Napule è viva... ancora!”. E le divise della SSC Napoli lo ribadiscono in ogni loro dettaglio.

Anche per questa stagione continua la collaborazione del Club con EA7. Il marchio, che ha studiato la creatività delle due maglie, sarà, per il quinto anno consecutivo, Global Technical Partner della squadra partenopea.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business SSC Napoli: “Dopo il manifesto lanciato nella scorsa stagione, continuiamo a percorrere la strada del Proud To Be Napoli, arricchendola con nuovi elementi che raccontano la nostra città e si rivolgono al mondo. Il legame secolare tra Napoli e il teatro, insieme alla crescita esponenziale dell’interesse internazionale per la nostra cultura, ci ha permesso di uscire dagli schemi per presentare le nuove maglie e di utilizzare la lingua napoletana per declinare ancora una volta il claim From Napoli, to the world, che resterà un faro in ogni nostra attività. I dettagli che impreziosiscono le nostre divise, in particolare la away, rinsaldano ulteriormente il legame tra Club e città, intrecciando i colori del primo con le radici culturali della seconda”.

Leonardo Massa, VP Southern Europe divisione crociere, Gruppo MSC: “Napoli non è solo una città: è un simbolo universale di identità, orgoglio e passione. Siamo orgogliosi di continuare a navigare al fianco della squadra in questa nuova avventura, rinnovando una partnership che unisce due eccellenze capaci di parlare al mondo. Ci lega una condivisione di valori profondi - il sacrificio quotidiano, la soddisfazione per i traguardi conquistati e il rigore che guida ogni scelta - che raccontano la nostra storia e ispirano il nostro cammino comune. Anche in questa stagione, MSC Crociere sarà al fianco della squadra e dei tifosi, portando insieme al Napoli la passione, l’energia e i colori di una città straordinaria verso nuovi orizzonti".

Nicola Arnone, Presidente e Amministratore Delegato di SGAM S.p.A.: “Affiancare la SSC Napoli con il marchio Sorgesana significa continuare a far parte di un racconto che unisce autenticità, territorio e visione internazionale. Napoli è energia pura, è una cultura che si rinnova restando fedele a sé stessa. Condividiamo con il Club lo stesso impegno verso l’eccellenza e le proprie radici, ed è per questo che siamo fieri di contribuire a portare nel mondo un messaggio di identità forte, passione e appartenenza. L’acqua è vita, e Sorgesana è Napoli: limpida, sincera, inconfondibile”.

Tutti i dettagli sulla nuova prima maglia del Napoli

La maglia gara home della SSC Napoli per la stagione 2025/26 è un elegante omaggio alla tradizione azzurra, rivisitata in chiave moderna con dettagli curati che ne esaltano il prestigio. È impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/25 e un pattern con l’iconica “N” napoleonica, integrata nella trama del tessuto. Il colletto a V è rifinito con un bordo bianco che incornicia con eleganza lo scollo, richiamando il bianco utilizzato anche nei risvolti delle maniche. Questi dettagli spezzano con equilibrio la continuità dell’azzurro senza appesantire il design. Le maniche hanno un taglio aderente ma confortevole, studiato per garantire aerodinamicità e libertà nei movimenti. Sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta SSC Napoli. La maglia home 2025/26 rappresenta un connubio perfetto tra orgoglio identitario, eleganza sartoriale e ambizione sportiva. Lo scudetto tricolore non è solo un fregio, ma il cuore pulsante di una divisa che celebra la vittoria e guarda con determinazione alla nuova stagione. A rendere il prodotto unico e autentico, contribuisce l’aggiunta di un ologramma con impronta digitale sul fondo della maglia.

Tutti i dettagli sulla seconda maglia del Napoli

La maglia away “Sand” 2025/26 della SSC Napoli è un omaggio contemporaneo all’anima della città. Nella trama della maglia sono rappresentati nove elementi iconici della cultura partenopea, ognuno dei quali incarna un aspetto unico dell’identità napoletana: la maschera di Pulcinella, simbolo di astuzia, ironia e capacità di affrontare le difficoltà; il Sacro Cuore per grazia ricevuta, espressione di fede profonda, gratitudine e ricerca di protezione; il Monaciello, figura magica e misteriosa, che incarna la tradizione popolare legata agli spiriti domestici; la testa d’aglio, potente talismano contro il male; il curniciello, amuleto tradizionale di fortuna e protezione contro il malocchio; la Fontana del Carciofo, simbolo di rinascita quotidiana, resilienza e bellezza urbana; San Gennaro, emblema della fede e della forza del popolo napoletano; l’Asso di Bastoni, rappresentazione di virilità, energia e potere; gli occhi, metafora di vigilanza, consapevolezza e protezione sulla città. Il design si completa con l’inserimento del pavimento in marmo bianco e nero, ispirato ai motivi geometrici tridimensionali delle chiese monumentali di Napoli. Questo elemento richiama la sobrietà e la raffinatezza dell’arte decorativa napoletana, contribuendo a un’atmosfera di solennità e maestosità. Pensata per unire stile, performance e appartenenza, questa maglia non è solo un capo sportivo, ma un racconto visivo della cultura napoletana, reso ancora più intenso dalla scritta sul retro collo, Proud to be Napoli. Anche in questo caso, l’autenticità è garantita dall’aggiunta di un ologramma con impronta digitale sul fondo maglia.

Da quando si potranno acquistare: tutte le info utili sulle maglie

I kit saranno disponibili a partire dalle ore 19:26 di mercoledì 16 luglio 2025 sullo store online SSC Napoli e in tutti gli store ufficiali del club. Da giovedì 17 luglio sarà possibile acquistarli anche attraverso tutti gli altri canali. Oggi, in occasione del lancio, gli store di via Calabritto e piazza San Domenico resteranno eccezionalmente aperti fino alle ore 22:00.