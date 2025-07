Napoli, Conte usa subito il pugno di ferro: il programma d'allenamento del primo giorno a Dimaro

Il primo giorno di ritiro del Napoli di Antonio Conte a Dimaro è iniziato alle 17:31 con l'ingresso in campo della squadra, che è rimasta lì ad allenarsi per quasi due ore. Per tutto il tempo la squadra è stata sostenuta dall’incitamento costante dei 1.500 tifosi presenti sulle tribune.

Il programma d'allenamento

La giornata di lavoro è iniziata con un riscaldamento “a secco”, poi Conte e il suo staff hanno iniziato a mettere nella testa dei giocatori qualche dettame tattico. Il programma è proseguito con una partitella su campo ridotto e con il lavoro atletico, che il tecnico e i suoi preparatori fisici preferiscono far svolgere a fine seduta. L’osservato speciale ovviamente non poteva che essere Kevin De Bruyne. Il “tuttocampista” belga, giocatore da “box to box”, con una predilezione particolare per gli assist geniali, è apparso concentratissimo sin dal primo secondo in cui è sceso in campo. Il secondo giorno di ritiro prevede invece una doppia seduta che aumenterà il carico di lavoro per i calciatori azzurri.