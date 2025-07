Napoli, ecco Beukema: l'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche

ROMA - Sta per iniziare l’avventura di Sam Beukema con la maglia del Napoli. Il difensore centrale olandese, ex Bologna, è arrivato nella serata di giovedì 17 luglio a Roma, ed è stato protagonista stamattina di una tappa fondamentale per il suo trasferimento: le visite mediche a Villa Stuart, prima della firma sul contratto che lo legherà agli azzurri. Con lui a fargli compagnia il papà agente, Menno. Operazione a titolo definitivo già chiusa con il Bologna.