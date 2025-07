Gattuso all'esordio da ct dell'Italia: biglietti a ruba per il match con l'Estonia

ROMA - Cresce l'attesa per l'esordio di Gennaro Gattuso da commissario tecnico della nazionale italiana. La Figc ha reso noti i primi confortanti dati della vendita dei biglietti per il match del 5 settembre a Bergamo, dove l'Italia del nuovo ct sfiderà l'Estonia, nel terzo incontro di qualificazione ai Mondiali 2026: finora sono stati staccati 10.400 tagliandi per assistere alla partita tra azzurri e baltici al Gewiss Stadium. I biglietti prevedono una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli under 12, agli under 18 e agli over 65.