Napoli, i numeri di maglia: la scelte di Lukaku, Lucca e De Bruyne

NAPOLI - Numeri, cabala, superstizione. La scelta delle maglie ogni anno diventa un momento significativo di una squadra che cambia giocatori, e cambia numerazione sulle casacche. Alcuni giocatori si portano dietro il proprio numero in ogni squadra, altri si adattano, altri ancora cercano di recuperarlo strada facendo. A Napoli - come in ogni altra squadra di serie A - i numeri di maglia sono un vero e proprio evento.