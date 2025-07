Tanto amore per il Napoli a Dimaro: oltre 5 mila tifosi per il ritiro azzurro

Napoli, Val di Sole invasa dai tifosi

Il primo sabato del primo weekend di ritiro è destinato a passare alla storia di un racconto lungo quasi tre lustri: i tifosi del Napoli hanno amato dalla prima scena la Val di Sole e le Dolomiti, i suoi odori e i sapori, ma ciò che è accaduto ieri è davvero da film. Stile Ciclone: in un attimo la quiete e il silenzio abituali sono stati squarciati dalla musica, dai cori e dalla festa improvvisata che ha animato ogni angolo di questo gioiello trentino che infonde pace. È accaduto tutto e il contrario di tutto, in sequenza: sole la mattina e diluvio il pomeriggio; poi di nuovo il sereno all'imbrunire. E all'improvviso, mentre De Bruyne svelava le sue emozioni al Teatro Comunale in Piazza Madonna della Pace, sono andate in tilt anche le linee telefoniche. Crash. Poi funziona, poi no. Caldo e fresco inusuale considerando il fuoco che sta arrostendo l'Italia, ma classico da queste parti quando è il Napoli a conquistare la scena di luglio.

Dimaro, l’arrivo del presidente De Laurentiis

Allo stadio e allo store, in occasione delle sedute del mattino e del pomeriggio, le file sono state interminabili. Mai viste. Lunghissime anche nel momento del diluvio spezzato dalle raffiche di vento gelido: tribune in sold out perenne con 2.200 tifosi fortunati, ma altrettanti e anche di più in attesa nel piazzale. Nella speranza di strappare un minuto di allenamento o la firma dei giocatori sul palco del Fan Village powered by Enel allestito dal club: Rrahmani, Neres e Politano. In mattinata, sorpresa allo store: arriva Aurelio De Laurentiis a far salotto con i tifosi. Chiacchierate tra amici, foto, autografi, strette di mano, pacche sulle spalle, abbracci e baci. In serata, invece, il cinema all'aperto offerto dal Napoli: c'è anche questo, a Dimaro. Oggi sarà il giorno più atteso della serata in piazza con quattro calciatori: faccia a faccia con la gente, una delle grandi bellezze del calcio azzurro d'estate.