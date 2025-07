Lobotka: "De Bruyne porta qualità: Lang, Lucca e Beukema sono forti. Champions? Vi dico che..."

Dall'emozione dei due scudetti vinti in questi ultimi tre anni, alle speranze per una nuova stagione tutta da scrivere. Stanislav Lobotka ai microfoni di radio CRC, radio partner del Napoli, si racconta a "Voci dal Ritiro" direttamente da Dimaro, e non nasconde la voglia di continuare a portare trofei all'ombra del Vesuvio. "Credo che nessuno si aspettasse che vincessimo due scudetti in tre anni. È un qualcosa che non so descrivere a parole, è stato fantastico. Il primo anno abbiamo vinto con un mese di anticipo, mentre il secondo all'ultima partita: quello di quest'anno è stato diverso perché eravamo in casa al Maradona, abbiamo vinto e festeggiato per i successivi quattro giorni. Siamo stati più vicini ai tifosi, anche con la parata del bus scoperto, ma sono stato davvero felice per entrambi. Spero che riusciremo a ripeterci in questa stagione: cercheremo di vincere di nuovo", ha detto lo slovacco.