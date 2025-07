Dove vedere Napoli-Arezzo in tv? Dazn o Sky, orario della prima amichevole dei campioni d'Italia

Prima amichevole della pre-season per il Napoli di Antonio Conte, che oggi sfiderà l' Arezzo di Cristian Bucchi, formazione iscritta al girone B di Serie C. Riflettori puntati su Kevin De Bruyne e sui nuovi acquisti che hanno già raggiunto il ritiro di Dimaro in questi giorni: entusiasmo incredibile in Trentino, con migliaia di tifosi azzurri accorsi per vedere all'opera Lukaku e compagni. Nel pomeriggio, test importante per comprendere le attuali condizioni dei campioni d'Italia in carica, assoluti protagonisti anche sul mercato.

Napoli-Arezzo, l'orario della prima amichevole dei campioni d'Italia

L'amichevole tra Napoli e Arezzo si disputerà oggi, martedì 22 luglio, alle ore 18 alla "SKI.IT Arena" di Carciato (frazione di Dimaro Folgarida). Polverizzati i 2.200 biglietti messi a disposizione dei tifosi partenopei.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv

Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta su DAZN con la formula pay per view, al prezzo di 9,99 euro. L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. Amichevole visibile in diretta tv anche su Sky, ma sempre con la formula pay per view.

Napoli-Arezzo, diretta streaming su DAZN e OneFootball

Servizio streaming attivo su DAZN e OneFootball, attraverso portali e applicazioni di riferimento, con la formula pay per view. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.