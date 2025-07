Napoli-Wolfsburg, chiusa la trattativa per Lindstrom: la data delle visite mediche e quanto incasserà De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai. Gli azzurri hanno già fatto diversi acquisti importanti e hanno ormai definito tutti i dettagli per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, ma il loro mercato in uscita non si ferma qui. I prossimi a salutare dovrebbero essere Lindstrom e Folorunsho . Il trasferimento del danese al Wolfsburg è già stato definito, è solo questione di tempo per l'annuncio ufficiale, mentre l'ex Verona e Bari potrebbe trasferirsi al Cagliari.

Lindstrom torna in Germania, i dettagli dell'affare

Jesper Lindstrom è pronto a dire addio al Napoli due anni dopo il suo arrivo. Il calciatore ha firmato con gli azzurri nell'estate del 2023 portandosi dietro tante ottime sensazioni dopo alcune stagioni di alto livello con l'Eintracht Francoforte. La sua prima e unica annata al Napoli è stata estremamente deludente, tanto che la società ha deciso di girarlo in prestito per tutta la passata stagione all'Everton, con cui ha collezionato 23 presenze senza gol in Premier League. Rientrato a Napoli non ha mai raggiunto la squadra a Dimaro, a conferma del fatto che il giocatore è sempre stato considerato un esubero. Nel suo futuro c'è il Wolfsburg, che si appresta a tesserarlo in prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con un diritto di riscatto da 16 milioni. Lindstrom ha già da tempo un accordo con il club tedesco e domani sosterrà le visite mediche prima della firma.