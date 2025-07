Napoli-Catanzaro, i giocatori in crescita e quelli ancora in ritardo 

Entra nel secondo tempo e deve reggere da solo l'intero peso dell'attacco, considerando la formazione completamente stravolta e piena di elementi che non arriveranno alla fine di agosto con il Napoli. Soffre da qualche giorno per una fastidiosa lombalgia e in mattinata, dopo essere rientrato in gruppo, era stato l'ultimo a lasciare il campo dopo una lunga sessione di corsa. Risultato: ci prova ma è affaticato e in condizioni evidentemente precarie.

Premessa: ha visione periferica, coraggio e sfrontatezza, ma evidentemente la gamba non è ancora leggera. Per intenderci: a sinistra punta spesso Frosinini, ma la percentuale dei dribbling riusciti è sotto media. L'impressione è che quando crescerà in condizione diventerà una spina per tutti. Sfiora anche il gol con un bel giro.

HASA

Si muove, ha voglia, prova a regalare una regia di spessore, ma sulla sua prestazione incide inevitabilmente l'errore al limite della sua area al 4' del secondo tempo che innesca il gol del 2-1 di Iemmello. Tanti errori anche nei cambi di gioco e nei lanci.