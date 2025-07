Milinkovic contro Meret: Napoli, la concorrenza fa bene a tutti

NAPOLI - La porta è blindata. La strategia era stata definita all'inizio del mercato. Prima il rinnovo di Meret , ufficiale da un mese fino al 2027, poi l'arrivo di un altro portiere di spessore per completare e arricchire il reparto. La scelta è ricaduta su Vanja Milinkovic-Savic , nazionale serbo, 28 anni, in prestito con obbligo di riscatto per 21 milioni dal Torino. Dopo le visite mediche di sabato e l'annuncio di De Laurentiis, domani Vanja comincerà la sua avventura al Napoli con la partenza per il ritiro di Castel di Sangro . Vivrà il soggiorno in Abruzzo come occasione per conoscere Conte e i compagni, per cominciare a integrarsi con la nuova realtà alla quale ha scelto di appartenere entusiasta, dicendo subito sì. Varrà lo stesso per la squadra pronta ad accogliere il sesto volto nuovo di una ricca estate azzurra con una rosa adesso più profonda e giocatori forti in tutti i ruoli. Anche in porta.

Napoli, ecco Milinkovic

Il Napoli ha scelto Milinkovic-Savic per aumentare la competitività tra i pali. Un altro tassello aggiunto a una difesa già forte, la migliore in Europa nell'ultima stagione, al riparo con il rinnovo di Meret e ora blindata a doppia mandata dall'arrivo dello specialista della costruzione dal basso e dei lunghi rilanci. Vanja, 202 centimetri, il giocatore più alto della Serie A (al secondo posto c'è il nuovo compagno di squadra, Lucca, 201), è stato scelto dal club per le sue abilità tra i pali, i suoi riflessi, ma anche per la sua naturale capacità di giocare palla per gli esterni e l'attaccante con lanci tesi e precisi. Telecomandati. Faranno comodo i suoi assist per i giganti di Conte. Una dote figlia del suo passato da attaccante (Ibrahimovic era il suo idolo), qualità innate all'interno di un bagaglio tecnico che comprende anche forte personalità, carattere e doti atletiche unite a una crescita che è stata evidente negli ultimi anni. Soprattutto nell'ultima stagione. Qualche dato recente lo ha evidenziato: nessuno come lui in Serie A per numero di parate (135) e in Europa, nei cinque principali campionati, Vanja è stato il portiere a parare più rigori (4).

Napoli, quattro competizioni per due portieri

Ma è reattivo dagli undici metri anche Meret (due rigori parati lo scorso anno) che ha vinto due scudetti da protagonista con il Napoli firmando l'ultimo con un'altra lunga serie di prodezze: dal Parma al Genoa, dalla Fiorentina al Venezia, parate decisive che avevano già da tempo convinto il Napoli a proporgli il rinnovo di contratto divenuto ufficiale un mese fa. Meret è al Napoli dal 2018, ha collezionato 212 presenze con 68 clean sheet. Sette stagioni da protagonista, ora un nuovo collega con cui dividersi la porta. Vanja più Alex per vivere una stagione intensa, ricca di impegni, con quattro competizioni e partite ogni tre giorni. Toccherà a Conte decidere tra le proprie idee, i verdetti del campo e quelli in arrivo ogni volta durante gli allenamenti. Due numeri uno per un solo posto. Sempre meglio che abbondare.

LPS