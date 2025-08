CASTEL DI SANGRO - Bagno di folla per il Napoli Campione d’Italia che oggi - nel ritiro di Casel di Sangro - ha ricevuto la visita del presidente Aurelio De Laurentiis . Il patron del Napoli - applauditissimo dai tifosi azzurri - si è trattenuto a lungo durante l’allenamento con il direttore sportivo Giovanni Manna per definire gli ultimi colpi di calciomercato .

Napoli, applausi per i campioni d'Italia

Dopo aver sostenuto l’allenamento mattutino a porte chiuse, nel pomeriggio i tanti tifosi accorsi nella splendida località abruzzese hanno avuto modo di seguire dagli spalti dello stadio Patini l’allenamento del pomeriggio. I preparatori atletici hanno diviso la rosa in due gruppi, il tecnico Antonio Conte si è messo al centro del campo gestendo ritmo e intensità. Successivamente la squadra ha lavorato a livello tattico con schemi in cui l’allenatore ha opposto gli attaccanti ai difensori. Poi, in serata, la festa in piazza con i tifosi: Beukema, Lucca, Marianucci e Rrahmani protagonisti.