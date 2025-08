Napoli, ecco il francobollo celebrativo del quarto scudetto: "Simbolo di un'impresa"

Napoli, francobollo celebrativo per il quarto scudetto

La presentazione è avvenuta al palasport di Castel di Sangro, la cittadina dell'aquilano che ormai da tradizione ospita - da sei anni consecutivi - il ritiro della squadra partenopea. Il francobollo è stato emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartiene alla serie tematica "i valori sociali". All'iniziativa, meta inevitabilmente anche dei tanti tifosi al seguito della squadra di Antonio Conte, hanno partecipato il sindaco Angelo Caruso e il direttore operativo Stadium Manager del Napoli, Gianluca Baiesi. E poi il sottosegretario per le Imprese e il Made in Italy con delega alla Filatelia, l'aquilana Fausta Bergamotto, il responsabile commerciale di Filatelia di Poste Italiane, Marco Di Nicola, per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Cristano Napoli, e di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, che ha moderato l'evento.