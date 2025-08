Kevin De Bruyne, intervista esclusiva: "Con Conte voglio lo scudetto"

Kevin De Bruyne scopre di dover parlare prima di pranzo, la priorità assoluta di un uomo dopo un paio d’ore di allenamento stile marines, e spalanca gli occhi: «Now?». Right now, proprio ora. Neanche il tempo di mettere il naso nell’hotel-ritiro di Rivisondoli: facile immaginare cosa gli sia passato per la testa, ha tutta la comprensione del mondo, ma un campione sa palleggiare anche con i suoi pensi