Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Napoli-Sorrento in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Nuovo test pre campionato per la squadra allenata da Antonio Conte, che oggi sfida la formazione costiera a Castel di Sangro
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

A poche ore della vittoria con il Girona, il Napoli di Antonio Conte torna in campo contro il Sorrento, formazione del girone C di Lega Pro, per un test importante in vista dei primi impegni ufficiali degli azzurri campioni d’Italia in carica. Grande curiosità allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro per la sesta amichevole dell’undici partenopeo, che ieri ha visto brillare la stella di Kevin De Bruyne.

Napoli-Sorrento, l'orario dell'amichevole

L'amichevole tra Napoli e Sorrento andrà in scena questa mattina alle ore 11 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta tv

Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 202 di Sky Sport.

Napoli-Sorrento, dove vedere l'amichevole in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento e/o registrazione. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sorrento

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang. Allenatore: A. Conte.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D'Ursi, Plescia. Allenatore: M. Conte.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

A poche ore della vittoria con il Girona, il Napoli di Antonio Conte torna in campo contro il Sorrento, formazione del girone C di Lega Pro, per un test importante in vista dei primi impegni ufficiali degli azzurri campioni d’Italia in carica. Grande curiosità allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro per la sesta amichevole dell’undici partenopeo, che ieri ha visto brillare la stella di Kevin De Bruyne.

Napoli-Sorrento, l'orario dell'amichevole

L'amichevole tra Napoli e Sorrento andrà in scena questa mattina alle ore 11 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta tv

Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 202 di Sky Sport.

Napoli-Sorrento, dove vedere l'amichevole in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento e/o registrazione. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Politano stregato da De BruyneHighlights Napoli-Girona
1
Dove vedere Napoli-Sorrento in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali
2
Le formazioni ufficiali di Napoli-Sorrento