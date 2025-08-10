Dove vedere Napoli-Sorrento in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Napoli-Sorrento, l'orario dell'amichevole

L'amichevole tra Napoli e Sorrento andrà in scena questa mattina alle ore 11 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta tv

Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 202 di Sky Sport.

Napoli-Sorrento, dove vedere l'amichevole in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento e/o registrazione. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.