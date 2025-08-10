Dove vedere Napoli-Sorrento in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

A poche ore della vittoria con il Girona, il Napoli di Antonio Conte torna in campo contro il Sorrento, formazione del girone C di Lega Pro, per un test importante in vista dei primi impegni ufficiali degli azzurri campioni d’Italia in carica. Grande curiosità allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro per la sesta amichevole dell’undici partenopeo, che ieri ha visto brillare la stella di Kevin De Bruyne.
Napoli-Sorrento, l'orario dell'amichevole
L'amichevole tra Napoli e Sorrento andrà in scena questa mattina alle ore 11 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.
Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta tv
Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 202 di Sky Sport.
Napoli-Sorrento, dove vedere l'amichevole in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento e/o registrazione. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Sorrento
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang. Allenatore: A. Conte.
SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D'Ursi, Plescia. Allenatore: M. Conte.
A poche ore della vittoria con il Girona, il Napoli di Antonio Conte torna in campo contro il Sorrento, formazione del girone C di Lega Pro, per un test importante in vista dei primi impegni ufficiali degli azzurri campioni d’Italia in carica. Grande curiosità allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro per la sesta amichevole dell’undici partenopeo, che ieri ha visto brillare la stella di Kevin De Bruyne.
Napoli-Sorrento, l'orario dell'amichevole
L'amichevole tra Napoli e Sorrento andrà in scena questa mattina alle ore 11 allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro.
Dove vedere Napoli-Sorrento in diretta tv
Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali 201 e 202 di Sky Sport.
Napoli-Sorrento, dove vedere l'amichevole in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e OneFootball. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento e/o registrazione. Potrete seguire l'amichevole del Napoli in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.